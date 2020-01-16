28 Июля 2020
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Общество Тюменская область Уральский ФО
Алена Водонаева (2018) | Фото:instagram.com/alenavodonaeva

Водонаева раскритиковала идею увеличения материнского капитала "для быдла"

Известная уроженка Тюмени, экс-участница "Дома-2" и постоянная гостья различных телешоу Алена Водонаева раскритиковала предложение российских властей увеличить материнский капитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей, передает корреспондент Накануне.RU.

В своем Instagram она заявила, что проблема демографии, которую пытаются решить власти, не в размере материнского капитала, а в уровне жизни россиян. Водонаева подсчитала, что за троих детей выходит чуть больше миллиона рублей.

"Столько всего придумали для этих нерожденных детей: и кормить будут до четвертого класса в школе, и доплачивать до семи лет надбавку от пяти до 11 тысяч рублей. Вот только на прибавочку могут рассчитывать лишь те семьи, в которых менее одного прожиточного минимума на человека. То есть, если семья из двух родителей и двух маленьких детей в условной Пензе зарабатывает больше 40 тысяч, то о бонусе можно забыть. Этот миллион с небольшим рискует стать роковым для будущих поколений, если отчаявшиеся от нищеты россияне или быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки, начнут рожать ради этого миллиона. Не спасут ни пять тысяч рублей, ни 11, ни даже бесплатное горячее питание в школах. Чтобы как-то прокормить детей и себя, люди будут брать кредиты и платить из поколения в поколение. У нас проблемы с садами, со школами, с медициной и специалистами. Какие роды, дорогие друзья? А что касается еды в школах, то без слез на нее не взглянешь", - выразила мнение ведущая.

Напомним, ранее Водонаева заявила, что в России рожают либо богачи, либо необразованное быдло, в большинстве своем.

"Первые заботятся о том, чтобы было кому потратить их состояния в ближайшие века. А вторым не хватает ума и ответственности осознать, что воспитать ребенка в России — это не просто идти по накатанной и покупать кроме привычных сырков в "Пятерочке", баночку детского питания и подгузники", - высказалась уроженка Тюмени. Она заявила, что презирает семьи, которые живут в нищете и рожают много детей.

Звезда призвала: "Не надо рожать рабов этому государству. Наша страна не может позволить своему среднестатистическому гражданину заводить детей исходя из одного только желания, так что копим деньги и строим карьеру, милые".

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Водонаева раскритиковала идею увеличения материнского капитала "для быдла"

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Теги: Алена Водонаева, материнский капитал



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Ранее 12.02.2020 10:32 Мск Водонаевой за призыв "не рожать рабов" грозит уголовное дело
Ранее 21.01.2020 10:16 Мск Алена Водонаева объяснила, кого считает быдлом и пожаловалась на травлю после критики маткапитала

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