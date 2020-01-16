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Общество Челябинская область
пикет в поддержку скорой помощи Магнитогорска (2020) | Фото: vk.com/id247824837

Пикет в поддержку работников "скорой помощи" Магнитогорска прошел у здания областного правительства

У здания правительства Челябинской области прошел одиночный пикет в поддержку сотрудников скорой помощи Магнитогорска, которые пожаловался на "унизительно низкий уровень заработной платы".

"Проведен одиночный пикет активисткой Магнитогорска у здания правительства Челябинской области в поддержку скорой помощи Магнитогорска. После окончания пикета была приглашена в секретариат правительства, где написала требование от коллектива "Скорой помощи" об увеличение финансирования и количества бригад на ГССМП", - сообщил член профсоюза "Действие" Владимир Колесников.

пикет в поддержку скорой помощи Магнитогорска(2020)|Фото: vk.com/id247824837

Как ранее сообщало Накануне.RU, в ноябре коллектив станции "Скорой помощи" в Магнитогорске пожаловался на "унизительно низкий уровень заработной платы". В открытом письме сотрудники заявили, что зарабатывают в месяц около 18-25 тыс. руб. вместе с НДФЛ, поэтому им приходится работать на 1,5-2 ставки, чтобы "обеспечить элементарные потребности своих семей". В своем обращении медработники потребовали увеличить количество реанимационных бригад, вернуть стимулирующую надбавку за стаж и надбавку за ночные часы, а также вернуть надбавку водителям "скорых" за "классность". С коллективом встретился министр здравоохранения региона Юрий Семенов и глава Магнитогорска Сергей Бердников. Медикам озвучили решение по увеличению надбавки за ночные смены с 20% до 50%, а также за выезды в бригадах по одному – надбавка будет составлять 100% за фактически отработанное время, вместо 10%, как в настоящий момент.

Однако по словам медиков, после встречи с министром здравоохранения Юрием Семеновым ситуация никак не изменилась. 7 декабря сотрудники городской станции скорой помощи вышли на пикет в Магнитогорске.

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Пикет в поддержку работников "скорой помощи" Магнитогорска прошел у здания областного правительства

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Теги: скорая помощь, фельдшер, зарплата, Магнитогорск, пикет,



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