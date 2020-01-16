В ФК "Урал" раздумывают о продлении контракта с Погребняком

Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов рассказал о возможном продлении контракта с бывшим нападающим сборной России Павлом Погребняком.

Напомним, нынешний контракт форварда с уральцами рассчитан до конца сезона 2019/20.

"С Павлом Погребняком будем думать о продлении контракта после окончания сезона", - приводит слова Иванова ТАСС.

Как уточнил функционер, на данный момент клуб и нападающий не обсуждали возможность продления соглашения.

Как сообщало Накануне.RU, в декабре Павел Погребняк дважды отличился за "Урал" в игре чемпионата России с "Крыльями Советов". Позже в Российском футбольном союзе посчитали, что победный мяч уральцев (его провел Отман Эль-Кабир) был забит после ошибки арбитра.