Скандал на Украине: премьер-министр признал, что он "в экономике профан", а у Зеленского "пустота в голове"

На Украине очередной громкий скандал. Премьер-министр страны Алексей Гончарук признал, что он "в экономике профан", а президент Владимир Зеленский ничего не понимает в управлении государством. Соответствующая аудиозапись общения премьера с министром финансов Оксаной Маркаровой и замглавы Нацбанка Екатериной Рожковой появилась в интернете. О факте такой встречи сообщал Нацбанк. После этого Гончарук даже не явился на заседание фракции "Слуга народа", куда его и других министров позвали по поводу их огромных зарплат, к которым они добавили себе в конце года премии на сотни тысяч гривен.

На встрече Гончарук заявил, что "у Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов" и он не понимает, что укрепление гривны - это хорошо. И ему это надо объяснить.

"Пока у президента в голове не будет ответа на этот вопрос – у него будет пустое место там. И к нему будет прилетать эта "хрень" на тему облигаций. Она попадает в голову потому, что там есть туман", – сказал Гончарук.

"Новый сильный президент бла-бла-бла", - также добавил украинский премьер.

Как он упомянул, Зеленский обеспокоен укреплением гривны и проблемами с платежным балансом и спрашивает о влиянии Ротшильдов и деньгах бывшего президента Петра Порошенко.

О себе же Гончарук заявил, что не разбирается в экономике и просит помочь ему объяснить, как убедить Зеленского, что все хорошо.

"Я полный профан в экономике – я юрист по образованию. Ну что я понимаю?" - признал украинский премьер.

Примечательно, что после скандала он не стал отрицать ни факт этого разговора, ни сказанное в нем. Он написал в телеграм-канале, что с самого начала против новой команды президента борются много людей, которым хотелось бы, чтобы новой власти ничего не удалось. "Вам нас не напугать! Мы будем еще упорнее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", – заявил он, приведя в пример увеличение до максимума за 7 лет международных резервов.

"Если это не хорошие новости для страны, то я полный профан в экономике", - попытался отшутиться Гончарук.

Однако скандал это не замяло. Депутат Рады Александр Дубинский призвал Гончарука написать заявление об отставке, так как уволить его не могут - у премьера годичный иммунитет. И призвал его собеседников тоже уйти.

"Потому что хихикали, поддерживали и предлагали свои варианты того, как наполнить "пустоту" [в голове Зеленского] и представить свои экономические ошибки как "перемогу", – написал Дубинский.

Журналист Юрий Ткачев считает, что самое плохое - это не оскорбления в адрес Зеленского, а то, что Гончарук "сам не очень понимает, почему растет гривна".

"Задача этих совещаний – как навесить лапшу президенту, который, по мнению Гончарука, еще больший дилетант в экономике. И попытаться объяснить, что все хорошо!" - полагает финансовый эксперт Павел Вернивский.

Пресс-служба правительства заявила, что премьер никуда не уходит, а глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заступился за него. При этом важным вопросом является то, кто сделал эти записи.

Напомним, в октябре Гончарук уже попал в скандал, когда посетил концерт неонацистов, на котором признал, что работает на них. За это он тогда удостоился выговора от Зеленского. Сейчас Зеленский вряд ли сделает новый выговор, но этот скандал точно не добавит доверия украинского президента к премьеру.

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