В Екатеринбурге исследователи и родные Игоря Дятлова ставят под сомнение смерть 5 из 9 членов тургруппы от обморожения

В Екатеринбурге в преддверии 61 годовщины смерти группы Игоря Дятлова пройдет пресс-конференция, участники которой ставят под сомнение смерть пяти туристов от переохлаждения. Об этом в беседе с Накануне.RU сообщил столичный адвокат, добивающийся возобновления расследования дела о смерти студентов УПИ, Евгений Черноусов.

Напомним, группа Игоря Дятлова трагически погибла на Северном Урале в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года. Свой лыжный поход третьей, высшей (на тот момент) категории сложности они приурочили к XXI съезду КПСС. Ребята вышли из Екатеринбурга 23 января 1959 года. По плану, они должны были через Ивдель добраться до Вижая, взойти на гору Холят-Сяхыл и вернуться обратно. 12 февраля туристы должны были послать из Вижая телеграмму об успешном окончании маршрута, а еще через три дня – прибыть в Свердловск. Но известия об этом не поступило ни 12, ни 13 февраля, ни позже. Первыми забеспокоились родные ребят, после чего начались поиски. 6 февраля было заведено дело о гибели группы. 26 февраля 1959 года поисковики нашли на склоне горы изорванную палатку дятловцев, а с 27 числа началась череда более скорбных находок: в лесу, под кедром, нашли тела двух туристов, Юрия Дорошенко и Георгия Кривонищенко. Позже нашли еще троих погибших, четверых из них – лишь в мае. По данным медиков, первая пятерка погибла от переохлаждения. За прошедшие годы исследователи выдвинули почти семь десятков версий случившегося: от лавины до нападения йети. Основными из них считаются лавинная, военно-техногенная, убийство зэками Ивдельлага или местными жителями, есть даже версия о "контролируемой поставке КГБ". Но полной ясности в деле нет до сих пор.

По мнению Черноусова, дятловцы стали жертвой отравления парами испытанной в феврале 1959 г. ракеты, которая взорвалась в полете. В воздухе сразу же оказались пары топлива, которые проникли в палатку. Это заставило туристов выбежать на улицу, разбежаться и в итоге медленно умереть.

"Для выяснения точной причины смерти надо проводить эксгумацию. А это можно сделать только в рамках уголовного дела, которое надо возбуждать. Пять туристов умерли не от переохлаждения. Мы не согласны. Проведенные экспертизы проведены без гистологического и химического исследований. Просто акт вскрытия – не экспертиза. Как, например, стало известно, что туристы не употребляли спиртное? Это можно узнать только в ходе химической экспертизы! Эти экспертизы подтвердили бы техногенную версию катастрофы. Официально мы объявим об этом 30 января на встрече в Екатеринбурге", - сказал Черноусов.

В пресс-конференции, помимо Черноусова, примут участие поисковик Сергей Согрин, исследователь трагедии, тюменский писатель Олег Архипов, сокурсник погибших Петр Бартоломей, сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова, глава "Фонда памяти группы Дятлова" Юрий Кунцевич.

Добавим, на 1 февраля запланирована традиционная ежегодная "дятловская" конференция.