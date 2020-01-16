28 Июля 2020
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Наука и техника В России
военный спутник США, космос (2017) | Фото: john pulsipher/global look press

Роскосмос предложил способ борьбы со спутниками-шпионами

В "Российских космических системах" (входят в "Роскосмос") нашли способ помешать следить зарубежным спутникам-шпионам за Россией, сообщает РИА Новости.

Специалисты предлагают использовать наземные радиоэлектронные станции для блокировки передачи сигналов.

Предложенный способ позволит подавлять сигналы при их передаче со спутников наблюдения на спутники-ретрансляторы, которые обеспечивают доставку данных на наземные пункты приема.

Однако подобные меры эффективны только при отсутствии спутников-шпионов в зонах видимости наземных станций своих стран, так как в противном случае они могут направлять данные напрямую.

В октябре 2018 года стало известно, что в России проведены испытания комплекса "Тирада-2С", который способен выводить из строя спутники связи противника.

Ранее сообщалось, что российские военные в ближайшей перспективе могут получить на вооружение системы, которые смогут выводить из строя спутники связи противника. Один из проектов - "Тирада-2", опытно-конструкторская работа была начата еще в 2001 г. Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления.

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Роскосмос предложил способ борьбы со спутниками-шпионами

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Теги: роскосмос, спутники-шпионы



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