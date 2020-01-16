Госдума разрешила жителям муниципальных домов выбирать управляющую компанию

Госдума одобрила во третьем, окончательном чтении поправки в 161 и 163 статьи Жилищного кодекса, которые вводят конкурсный принцип подбора управляющих компаний, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее управляющие компании домов, находящихся в государственной или муниципальной собственности, назначались. Поправки, по мнению депутатов, "демонополизируют рынок, дадут возможность жителям принять участие в выборе этих управляющих компаний, что станет шагом к снижению тарифов ЖКХ".