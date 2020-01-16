"Впервые никто не против": Госдума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России

Госдума большинством голосов одобрила выдвижение Путиным на пост председателя российского правительства Михаила Мишустина. До сего момента он возглавлял Федеральную налоговую службу. Накануне в отставку ушло правительство Дмитрия Медведева.

Мишустина полным составом поддержала "Единая Россия", что обеспечило чиновнику прохождение согласования. Воздержались коммунисты – они не готовы одобрять кандидата без озвучивания программы и примерного состава кабинета министров (Мишустин смог заявить только, что изменения в министерском корпусе будут). В ЛДПР большинство депутатов поддержало предложение президента по кандидатуре премьер-министра. И в ЛДПР, и в КПРФ заявили, что передали или передадут свои предложения по составу кабинета министров и в дальнейшем будут ориентироваться на то, поддержит ли Мишустин их кандидатов, передает корреспондент Накануне.RU.

Голосование по кандидатуре премьер-министра было поименным и открытым. За кандидатуру Мишустина проголосовало 383 депутата, воздержался 41 парламентарий. Спикер Госдумы отметил, что впервые при голосовании по кандидатуре премьера нет тех, кто высказался бы против.