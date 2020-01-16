Капитан московского "Спартака" отравился на сборах и не тренируется с командой

Капитан московского "Спартака" и защитник сборной России Георгий Джикия не принял участия в сегодняшней тренировке своего клуба во время сборов в Абу-Даби.

Футболист вышел на поле вместе с партнерами, но не стал заниматься и покинул его еще до начала тренировки. Как сообщили изданию "Чемпионат" в стане "красно-белых", Джикия пропустил занятие по причине пищевого отравления.

Планируется, что уже завтра, 17 января, игрок вернется в строй.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года УЕФА признал "Спартак" лучшим российским клубом за всю историю Лиги чемпионов.