28 Июля 2020
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Спорт В России За рубежом Москва
Георгий Джикия, Спартак Москва (2018) | Фото: livesport.ru

Капитан московского "Спартака" отравился на сборах и не тренируется с командой

Капитан московского "Спартака" и защитник сборной России Георгий Джикия не принял участия в сегодняшней тренировке своего клуба во время сборов в Абу-Даби.

Футболист вышел на поле вместе с партнерами, но не стал заниматься и покинул его еще до начала тренировки. Как сообщили изданию "Чемпионат" в стане "красно-белых", Джикия пропустил занятие по причине пищевого отравления.

Планируется, что уже завтра, 17 января, игрок вернется в строй.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года УЕФА признал "Спартак" лучшим российским клубом за всю историю Лиги чемпионов.

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Капитан московского "Спартака" отравился на сборах и не тренируется с командой

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Теги: Джикия, Спартак, отравление, сборы



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