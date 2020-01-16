28 Июля 2020
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Политика В России
никита стасишин, зам министра (2019) | Фото:пресс-служба правительства Воронежской области

Госкомпанию, курирующую мусорную реформу, может возглавить замминистра строительства

Новым главой "Российского экологического оператора" (РЭО), курирующего мусорную реформу, может быть назначен замглавы Минстроя Никита Стасишин, сообщает РБК.

Компания работает без руководителя два месяца, отмечается, что назначение может затянуться из-за отставки правительства.

На прошлой неделе новый кандидат приходил в кабмин на собеседование к премьеру Дмитрию Медведеву, и его назначение должно было состояться в ближайшее время, сообщил источник, близкий к правительству.

15 января Стасишина ждали в РЭО для знакомства, но он там не появился, сказал РКБ близкий к этой госкомпании источник.

25 ноября прошлого года стало известно об увольнении прежнего руководителя ведомства Дениса Буцаева – соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.

В начале ноября Накануне.RU рассказывало, что Буцаев публично жаловался на неплатежи населения за "мусорную реформу" в пределах 25-30% от ежемесячных счетов, при этом бизнес не платит, по мнению экс-руководителя РЭО, 60-70%. Эти данные вызвали резкую критику, в том числе председателя комитета по экологии Госдумы Владимира Бурматова.

Через несколько дней после отставки Буцаева вице-премьер Алексей Гордеев, курирующий мусорную реформу, заявил, что новым главой РЭО станет еще один выходец из Минстроя, аудитор Счетной палаты Михаил Мень. Однако назначения так и не произошло.

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Госкомпанию, курирующую мусорную реформу, может возглавить замминистра строительства

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Теги: никита стасишин, рэо, мусорная реформа



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Ранее 25.11.2019 14:28 Мск Новым главой "Российского экологического оператора" стал Михаил Мень

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