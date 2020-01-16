В Екатеринбурге женщина пришла писать заявление в полицию и напала на оперативника

В Екатеринбурге вынесен приговор ранее судимой женщине, напавшей на полицейского.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 14 сентября прошлого года: пьяная екатеринбурженка пришла в отдел полиции №15, чтобы обратиться с заявлением о том, что на нее напали неизвестные и причинили телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств ее направили в кабинет к находившемуся на дежурстве оперуполномоченному.

Однако придя к указанному кабинету, женщина, стоя в коридоре, стала громко выражаться отборной нецензурной бранью. Вышедший из кабинета опер попросил гражданку прекратить материться. На данную просьбу женщина отреагировала неадекватно и в ответ нанесла стражу порядка удар рукой по лицу.

В результате из потерпевшей она превратилась в обвиняемую. Суд вынес свой приговор: штраф в размере 20 тысяч рублей.