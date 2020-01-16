В Екатеринбурге женщина пришла писать заявление в полицию и напала на оперативника

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/furniture/repair/geo/remont-mebeli-v-moskve/, подробное описание здесь.
По ссылке http://perevozki.youdo.com/rostov/mebel/tag/bitovayatehnika/, гарантии.
Смотрите здесь - http://perevozki.youdo.com/ufa/arendaavto/mikroavtobusy/, варианты по ссылке.



Происшествия Свердловская область
полиция, МВД, отдел (2018) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге женщина пришла писать заявление в полицию и напала на оперативника

В Екатеринбурге вынесен приговор ранее судимой женщине, напавшей на полицейского.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 14 сентября прошлого года: пьяная екатеринбурженка пришла в отдел полиции №15, чтобы обратиться с заявлением о том, что на нее напали неизвестные и причинили телесные повреждения. Для выяснения всех обстоятельств ее направили в кабинет к находившемуся на дежурстве оперуполномоченному.

Однако придя к указанному кабинету, женщина, стоя в коридоре, стала громко выражаться отборной нецензурной бранью. Вышедший из кабинета опер попросил гражданку прекратить материться. На данную просьбу женщина отреагировала неадекватно и в ответ нанесла стражу порядка удар рукой по лицу.

В результате из потерпевшей она превратилась в обвиняемую. Суд вынес свой приговор: штраф в размере 20 тысяч рублей.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Екатеринбурге женщина пришла писать заявление в полицию и напала на оперативника

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полицейский, нападение, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров