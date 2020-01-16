28 Июля 2020
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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра
Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

"Президент затронул много важных и острых тем". Глава Нижневартовска высказался о послании Путина

Мэр Нижневартовска Василий Тихонов, комментируя послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, отметил, что "глава государства в очередной раз подчеркнул: семья – основа нашей страны, семейные ценности – фундамент нации". Мнение градоначальника появилось в его Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Социальная политика стала одной из главных тем. Уверен, новости об увеличении размера материнского капитала порадовали тысячи нижневартовских семей. Как и то, что пособие по уходу за ребёнком теперь будут выплачивать до трех лет", - отметил Тихонов.

Задачу по организации бесплатного питания для учеников первого – четвертого классов Нижневартовск выполнит.

"Обратим внимание на модернизацию оборудования в школьных столовых. Продолжим развивать систему яслей. Вообще, президент затронул множество важных и острых тем, в основе которых – сохранение российского народа. Югра может гордиться тем, что, благодаря губернатору Наталье Комаровой и правительству Югры, многие меры социальной поддержки уже оказываются", - отметил Тихонов.

Напомним, во время послания Путин в первой части своего выступления большое внимание уделил теме поддержки малообеспеченных слоев населения, отметив, что большинство из этой категории – семьи с детьми. Вторая часть речи была посвящена политической реформе, глава государства предложил ряд поправок.

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"Президент затронул много важных и острых тем". Глава Нижневартовска высказался о послании Путина

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Теги: Василий Тихонов, Владимир Путин, послание Федеральному собранию, детский сад



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