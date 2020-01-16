28 Июля 2020
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Экономика В России Москва
Михаил Мишустин (2020) | Фото: kremlin.ru

Мишустин против национализации, отмены пенсионной "реформы" и прогрессивной шкалы налогов

На встречах с думскими фракциями глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный президентом России на пост премьер-министра, рассказал о своем видении ситуации в стране, а также наметил некоторые цели для работы в должности председателя правительства.

Так, на встрече с "Единой Россией" он заявил: "Самое важное - снять барьеры для бизнеса, сократить издержки для бизнеса, во всяком случае, существенно поговорить с бизнесом". "Это важнейшие вопросы, которые я буду сразу же, с первых дней рассматривать", - анонсировал чиновник свои планы.

По поводу пенсионной системы Мишустин был лаконичен: "лучше ничего не трогать, мне кажется". Также он прокомментировал возможный сценарий развития в экономике: "Инфляция в России останется в пределах 4%".

О нацпроектах 2.0 кандидат в премьеры сказал: "Я считаю, что это хороший инструмент для достижения этих целей, в том числе и для роста ВВП" (цитата по "Ведомостям"). Надо заниматься их инвентаризацией и опираться на регионы, добавил он.

Депутат-коммунист Сергей Обухов рассказал в Telegram, что Мишустин собирается "разбираться с возрастом дожития". Также он выразил недовольство отменой единого социального налога, высказался против национализации и прогрессивной шкалы НДФЛ.

Кроме того, Мишустин уже несколько раз заявил, что состав правительства при нем относительно медведевского изменится, но насколько сильно – пока не готов говорить.

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Мишустин против национализации, отмены пенсионной "реформы" и прогрессивной шкалы налогов

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Теги: михаил мишустин, госдума, нацпроекты, правительство, премьер-министр, инфляция, пенсионная система



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