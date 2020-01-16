Госдеп пытается разобраться, что означает отставка Медведева

Глава пресс-службы Госдепа США Морган Ортагус прокомментировала отставку правительства России, которая произошла 15 января.

По ее словам, Госдеп знает об отставке и пытается понять, что значит происходящее. Ведомство следит за ситуацией, но еще не готово сделать официальное заявление на эту тему.

"Могу сказать, что мы находимся на стороне российских граждан", - отметила Ортагус в эфире телеканала RTVI.

Напомним, в среду после послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров.

На данный момент Медведев является и.о. премьера, но уже сегодня ситуация может измениться. Накануне Владимир Путин внес кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на премьерский пост в Госдуму, и "Единая Россия" уже одобрила этот выбор.