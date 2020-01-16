В Челябинской области назвали крупнейших должников за электроэнергию

В Челябинской области назвали крупнейших должников по оплате за электроэнергию. В список неплательщиков вошли градообразующие компании, предприятия коммунального хозяйства, администрации городских округов и поселений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ООО "Уралэнергосбыт".

Так, "ЧТЗ-УРАЛТРАК" задолжал за электроэнергию 145 млн руб., Златоустовский металлургический завод – 99 млн, Бакальское рудоуправление – более 50 млн руб.

В сфере ЖКХ антирейтинг возглавило златоустовское ООО "Теплоэнергетик" с долгом более 50 млн руб. Также в список попали МУП Златоуста "Коммунальные сети", ООО "Энергосервис", МУП "ТеплоЭнерго" Катав-Ивановского района, МУП Миасского городского округа "Городское хозяйство", ООО "ДЕЗ Калининского района" и др.

Кроме того, в список попали администрации Полетаевского, Рощинского, Саргазинского, Вознесенского сельских поселений и Южноуральска.

В "Уралэнергосбыт" подчеркнули, что задержка платы за потребленные ресурсы может обернуться штрафами, ограничением энергоснабжения и судебными исками.