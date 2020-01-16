28 Июля 2020
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Происшествия Челябинская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

На южноуральского бизнесмена завели "уголовку" - уклонился от уплаты 75 млн рублей налогов

Бизнесмен в Челябинской области стал фигурантом уголовного дела по статье "уклонение от уплаты налогов".

Следствие считает, что предприниматель из Сосновского района в 2015-2017 годах не заплатил налоги на 75 млн руб., специально занизив налоговую базу при предоставлении недостоверной налоговой декларации.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Следователи также назначили экспертизу по установлению суммы налоговой задолженности.

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На южноуральского бизнесмена завели "уголовку" - уклонился от уплаты 75 млн рублей налогов

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Теги: Сосновский район, налоги, СК, уголовное дело, предприниматель



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