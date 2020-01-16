На Ямале вертолет с вахтовиками из-за плохой погоды приземлился на трассу

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Появилось видео экстренной посадки вертолета на автодорогу. Известно, что вертолет направлялся с Гыданского ЛУ. Пострадавших нет. ___________________ Если Вы хотите опубликовать новость, стали очевидцем ЧП, ДТП или хамства на дороге, присылайте свои фото и видео в директ ⤴