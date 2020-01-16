28 Июля 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Экстренная посадка вертолета, трасса, Ямбург (2020) | Фото: instagram.com/svodka89/

На Ямале вертолет с вахтовиками из-за плохой погоды приземлился на трассу

Вблизи вахтового поселка Ямбург совершил экстренную посадку вахтовый вертолет. Из-за непогоды ему пришлось приземляться прямо на трассе, передает корреспондент Накануне.RU.

Видео появилось в соцсетях. Комментаторы отмечают, что борт летел с Гыданского ЛУ. Пострадавших нет.

Один из пассажиров судна рассказал "Север-пресс", что посадка прошла недалеко от Ямбурга, баки с топливом были пустыми. По его словам, пилоты "раз пять не могли сесть, все, кто были на борту, переживали". Пассажиры "благодарны управлявшим вертолетом людям за то, что все закончилось благополучно".

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На Ямале вертолет с вахтовиками из-за плохой погоды приземлился на трассу

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Теги: вертолет, Ямбург, трасса, экстренная посадка



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