На Ямале вертолет с вахтовиками из-за плохой погоды приземлился на трассу
Вблизи вахтового поселка Ямбург совершил экстренную посадку вахтовый вертолет. Из-за непогоды ему пришлось приземляться прямо на трассе, передает корреспондент Накануне.RU.
Видео появилось в соцсетях. Комментаторы отмечают, что борт летел с Гыданского ЛУ. Пострадавших нет.
Один из пассажиров судна рассказал "Север-пресс", что посадка прошла недалеко от Ямбурга, баки с топливом были пустыми. По его словам, пилоты "раз пять не могли сесть, все, кто были на борту, переживали". Пассажиры "благодарны управлявшим вертолетом людям за то, что все закончилось благополучно".
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Появилось видео экстренной посадки вертолета на автодорогу. Известно, что вертолет направлялся с Гыданского ЛУ. Пострадавших нет. ___________________ Если Вы хотите опубликовать новость, стали очевидцем ЧП, ДТП или хамства на дороге, присылайте свои фото и видео в директ ⤴