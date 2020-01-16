В Екатеринбурге начали рыть новую могилу посреди дороги, где уже есть одно захоронение

На участке Широкореченского кладбища Екатеринбурга, где вчера похоронили человека прямо посреди дороги, ведущей на находящуюся рядом базу, сегодня начали рыть новую могилу. Об этом Накануне.RU сообщил собственник земельного участка Кирилл Говорухин.

По его данным, рабочие столкнулись с трудностями, потому что под асфальтом оказалась бетонная плита. Им удалось продолбить только верхний слой, но продвинуться вглубь не получилось. Говорухин считает, что на дороге собираются сделать сразу несколько могил, чтобы перегородить ее для проезда. Кого собираются в них похоронить, пока неизвестно.

Напомним, ранее он не исключал, что возле могилы посреди дороги могут появиться новые захоронения. В МКУ "Служба городских кладбищ" между тем заявляют, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения сейчас пытается "навести порядок".

Сам Кирилл Говорухин считает, что таким образом его вынуждают сворачивать бизнес.