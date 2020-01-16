В Екатеринбурге начали рыть новую могилу посреди дороги, где уже есть одно захоронение

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Смотрите здесь - http://remont.youdo.com/facing/floor/leveling-floor/price/, посмотреть.
Мастер на час: http://remont.youdo.com/building/insulation/waterproofing/apartments/bathroom/floors/, в Москве.
Услуги частных специалистов: http://remont.youdo.com/building/zabor/zhelezobetonnyj/, выбирай нас!



Общество Свердловская область Уральский ФО
ямы, могилы, крест (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

В Екатеринбурге начали рыть новую могилу посреди дороги, где уже есть одно захоронение

На участке Широкореченского кладбища Екатеринбурга, где вчера похоронили человека прямо посреди дороги, ведущей на находящуюся рядом базу, сегодня начали рыть новую могилу. Об этом Накануне.RU сообщил собственник земельного участка Кирилл Говорухин.

По его данным, рабочие столкнулись с трудностями, потому что под асфальтом оказалась бетонная плита. Им удалось продолбить только верхний слой, но продвинуться вглубь не получилось. Говорухин считает, что на дороге собираются сделать сразу несколько могил, чтобы перегородить ее для проезда. Кого собираются в них похоронить, пока неизвестно.

Напомним, ранее он не исключал, что возле могилы посреди дороги могут появиться новые захоронения. В МКУ "Служба городских кладбищ" между тем заявляют, что собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища, а руководство учреждения сейчас пытается "навести порядок".

Сам Кирилл Говорухин считает, что таким образом его вынуждают сворачивать бизнес.

add_circle ОБСУДИТЬ (1)


Читать все комментарии (1)


Добавить комментарий:

В Екатеринбурге начали рыть новую могилу посреди дороги, где уже есть одно захоронение

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: кладбище, могилы, дорога, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 22.06.2020 15:52 Мск Арбитражный суд продлил экспертизу по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге
Ранее 24.04.2020 09:04 Мск Экспертиза по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге продлена до июня
Ранее 17.03.2020 16:11 Мск По "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге заменили сразу двух судей
Ранее 12.02.2020 10:50 Мск Прокурор Екатеринбурга о могилах на дороге: "Здесь вопрос территориальной принадлежности"
Ранее 11.02.2020 11:09 Мск "Отказались по соображениям безопасности". Суд привлек новых экспертов по "делу о могилах на дороге" в Екатеринбурге
Ранее 18.01.2020 12:24 Мск На Широкореченском кладбище Екатеринбурга посреди дороги похоронили уже второго человека
Ранее 17.01.2020 08:17 Мск В Екатеринбурге дорогу с могилой начал раскапывать экскаватор

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2020 09:14 Мск В Екатеринбурге возле могилы посреди дороги могут появиться новые захоронения
Ранее 15.01.2020 12:24 Мск В Екатеринбурге человека похоронили в могиле прямо посреди дороги
Ранее 16.11.2018 14:13 Мск "Закрыли дыру в заборе": власти Екатеринбурга проявили заботу о покойниках, "закошмарив" малый бизнес

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров