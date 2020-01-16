Голосование по Мишустину-премьеру в Госдуме: коммунисты воздержатся, в ЛДПР – пока не определились

Глава Федеральной налоговой службы России Михаил Мишустин завершает встречи с парламентскими фракциями, которым сегодня предстоит проголосовать по его кандидатуре на пост премьер-министра российского правительства.

Ранее предложенную Владимиром Путиным кандидатуру единогласно поддержала самая большая парламентская фракция – "Единая Россия".

Затем Мишустин отправился на встречу с ЛДПР. Как написала в Telegram советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова, на это мероприятие Владимир Жириновский пригласил губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – вероятно, "сватать" в новый кабмин. "Жириновский, представляя Фургала, сказал что Трутнев (в кабинете Медведева был зампредом правительства – полпредом президента РФ в ДФО – прим. ред.) не должен быть вице-премьером, так как недостаточно работает в экологической сфере (было ещё жёстче)", - пишет Кашеварова. В итоге Жириновский заявил после встречи, что пока либерал-демократы не определились, поддержат ли они кандидатуру Мишустина.

Голосование, напомним, состоится в 14 часов (мск) 16 января.

Затем Мишустин был представлен фракции коммунистов. Источник ТАСС в руководстве КПРФ рассказал, что пока это парламентское объединение собирается воздержаться на голосовании по согласованию кандидатуры на пост премьер-министра.