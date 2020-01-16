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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Следственный комитет, СК (2016) | Фото: faxnews.ru

СКР назвал организатора резонансного убийства следователя Шишкиной

Следственный комитет РФ сообщил, что заказчиком громкого убийства следователя Евгении Шишкиной в Подмосковье является Ярослав Сумбаев.

Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела, по которому Сумбаев проходил в качестве обвиняемого, сообщила Накануне.RU официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Дело касается организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Ранее уже сообщалось, что убийство может связано с делом о хищении денег с банковских карт.

Для сбора информации о Шишкиной Сумбаев привлек Ивана Кочеткова, который разработал план путей отхода исполнителя убийства из поселка.

В сентябре 2018 года Сумбаев, представляясь Мигелем Моралисом в одном из мессенджеров, привлек для совершения убийства несовершеннолетнего, а тот в свою очередь своего знакомого – Абдулазиза Абдулазизова.

Как сообщалось, Абдулазизов и его 17-летний соучастник задержаны. Они полностью признали вину. В Москва-реке обнаружены выброшенные пистолет и патроны. На оружии обнаружены следы исполнителя убийства.

Сумбаев был задержан на территории Грузии, в прошлом году передан России. В РФ хакер обвиняется в организации интернет-мошенничества с железнодорожными билетами. Кочетков объявлен в розыск.

Напомним, рано утром 10 октября 2018 года неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района. От полученного огнестрельного ранения в шею она скончалась. Потерпевшая работала старшим следователем по особо важным делам следственного управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Было возбуждено дело по статье "убийство". Позднее действия неустановленных лиц переквалифицировали на ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

Следователи пришли к выводу, что убийство связано с профессиональной деятельностью Шишкиной. В СМИ появилась информация, что она вела резонансные дела, связанные с экономическими преступлениями и мошенничеством, и ранее ее уже пытались убить.

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СКР назвал организатора резонансного убийства следователя Шишкиной

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Теги: евгения шишкина, убийство, петербург



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