28 Июля 2020
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Общество Свердловская область
Крещение, купель, МЧС (2014) | Фото: Накануне.RU

Из-за теплой зимы сокращено количество крещенских купелей в Свердловской области

Для свершения крещенских обрядов в Свердловской области оборудуют 141 купель - меньше, чем в прошлом году, поскольку этой зимой погода остается необычно теплой. В столице региона желающих примут 12 купелей. В некоторых городах области купелей не будет вовсе, передает корреспондент Накануне.RU.

Для сравнения, в прошлом году в Крещение были вырублены 150 "официальных", то есть одобренных санврачами и спасателями купелей, в том числе 25-30 в Екатеринбурге. Посетили купели в 2019 году более 60 тыс.человек.

Вырубка купелей начнется сегодня, первая будет вырезана во льду Верх-Исетского пруда в 13.00 напротив губернского яхт-клуба "Коматек" на Кирова, 40.

В Артемовском, Верхней Пышме, Верхнем Дуброво и Красноуральске в связи с недостаточной толщиной льда купелей не будет. На территории комплекса "Рамада" купания будут организованы только для гостей отеля.

В центре Екатеринбурга крещенское омовение можно будет совершить на Исети около храма Большой Златоуст, у Храма-на-Крови и храма Благовещения Божьей матери.

Освящение воды пройдет 18 января. Хранить крещенскую святую воду можно в течение всего года.

Председатель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии отец Даниил Рябинин на сегодняшней пресс-конференции отметил, что купания в Крещение не освобождают от грехов, в отличие от покаяния, и посоветовал подражать Иисусу не купанием, а добрыми делами и милосердием.

Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог "Новой больницы" Алексей Кривоногов добавил, что подготовиться нужно не только морально, но и физически: противопоказаниями для купаний в ледяной воде являются сердечно-сосудистые, распираторные заболевания, псориаз или другие ярко выраженные кожные заболевания, недавно перенесенная пневмония, послеоперационный или предоперационный период.

Он посоветовал не использовать резиновую обувь, ограничить пребывание в проруби 10 секундами, сразу после окунания обтереться и одеться в сухую теплую одежду, согреваться чаем, но ни в коем случае не алкоголем. Также нежелательно допускать резкие перепады низкой и высокой температуры.

У всех купелей с 09.00 18 января будут дежурить сотрудники полиции, МЧС, ГИБДД, медики, спасатели добровольцы - всего около 2 тыс. чел., будут организованы пункты обогрева, раздевалки, раздача горячего чая. Купания начнутся в 11.30. Средняя толщина льда на водоемах, одобренных для крещенских купаний - 25 см, это позволит одновременно находиться на льду 20 людям.

Ожидается, что температура воздуха будет очень мягкой для Крещения: минус 4-6 градусов.

Начальник отдела безопасности людей на водных объектах МЧС России по Cвердловской области Ирина Каменных отметила, что купаться можно только в одобренных спасателями купелях, поскольку там гарантированно безопасно будут организованы лестницы. "Почему нельзя просто окунаться в прорубь, в чем главная опасность? Человек когда проваливается с головой в такую купель, не зная глубины, он никогда обратно не вернется. Он уходит под лед и не может выбраться обратно в купель. Даже в стоячих водах есть течение и вероятность того, что его затянет под лед, очень велика", - рассказала она, отметив также опасность провала льда из-за неконтролируемого выхода на водоем большого числа желающих искупаться.

В прошлом году была выявлена и ликвидирована одна несанкционированная купель на Шарташе, в этом году спасатели также будут проводить рейды.

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Из-за теплой зимы сокращено количество крещенских купелей в Свердловской области

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Теги: крещение, купели, теплая зима



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