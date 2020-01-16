Дмитрий Медведев останется главой "Единой России" – Турчак

После отставки с поста премьер-министра России Дмитрий Медведев останется главой "Единой России". Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, пишут "Ведомости".

Пока Медведев является и.о. премьера, но уже сегодня ситуация может измениться – накануне Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на премьерский пост в Госдуму, и "Единая Россия" уже одобрила этот выбор.

По словам Турчака, накануне он пообщался с Медведевым. "Никаких законодательных ограничений, связанных с его назначением на должность заместителя председателя Совбеза по совмещению этой позиции с председателем политической партии не существует", — пояснил Турчак. Напомним, накануне президент России предложил Медведеву занять пост своего заместителя в Совбезе.