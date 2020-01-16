В Перми сотрудники ЗиД попросили УФСБ "найти в органах власти причастных к смерти завода"

Сотрудники завода имени Дзержинского обратились в прикамское управление ФСБ с просьбой "найти тех, кто виновен в сегодняшнем плачевном состоянии предприятия", передает корреспондент Накануне.RU.

В сети появилось видео, на котором работники предприятия Виктор Силин и Владимир Сысоев зачитывают текст обращения в управление. В нем рабочие "просят сотрудников УФСБ выявить в региональных органах власти тех, кто причастен к доведению завода до банкротства".

"Просим ответить на главный вопрос: кто является заказчиком уничтожения завода? Особую роль играет в деле налоговая служба, используемая как удавка для стратегического предприятия. Благодаря протестам конца 2019 г. удавку ослабили, но это – временная мера, предприятие продолжают банкротить", - цитирует обращение Сивин.

Заканчивается ролик тем, что рабочие заходят в здание управления, чтобы передать обращение.

Напомним, конкурсный управляющий ЗиД Александр Еремин подписал приказ о простое предприятия с 11 ноября из-за снижения объема производства. С этого дня в стенах завода останутся только те, кто обеспечивает их электроэнергией и теплом. Рабочих отправят в отпуск с сохранением 2/3 зарплаты. Сообщалось, что этот приказ действует до Нового года. Позже 792 сотрудников завода должны будут уволить из-за ликвидации завода 6 апреля 2020 г.

В декабре стало известно, что счета завода были разблокированы. Ситуацию на предприятии обсудили на заседании в краевом минпромторге, во время которого представители ФНС заявили, что не настаивают на блокировке счетов. Противники закрытия завода провели митинг в поддержку предприятия в Перми, а также пикеты в Москве.