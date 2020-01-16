Следствие ужесточило обвинение бизнесмену Бойко-Великому

Следственный комитет РФ ужесточил обвинение главе компании "Вашъ финансовый попечитель" и агрохолдинга "Русское молоко" Василию Бойко-Великому.

По данным ТАСС, в новое обвинение добавили растрату при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн руб. и $120 тыс.

Бизнесмен был задержан 19 июня 2019 года по уголовному делу о хищении денежных средств из банка "Кредитный Экспресс".

Также задержаны директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники банка Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.

По данным следствия, они похитили средства банка в размере свыше 180 миллионов рублей и 929 тысяч долларов.

Сообщалось, что правоохранители провели обыски в компаниях, связанных с бизнесменом. Бойко-Великий вину не признает.

Ростовский банк "Кредит-экспресс" лишился лицензии Центробанка РФ в мае 2018 года из-за многочисленных нарушений законодательства в области отмывания доходов. Регулятор обнаружил значительное снижение капитала банка, из-за чего интересы кредиторов и вкладчиков "Кредит-экспресс" оказались под угрозой.