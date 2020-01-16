Внук Никиты Михалкова прокомментировал падение из окна своей квартиры модели Ксении Пунтус

Внук Никиты Михалкова Андрей Баков прокомментировал инцидент с моделью Ксенией Пунтус.

Как пишет Baza, Баков побывал на допросе в Следственном комитете.

Внук кинорежиссера заявил, что в момент падения Пунтус из окна спал и ничего не слышал - это он заявлял и на первом допросе.

Сейчас модель остается в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. У пострадавшей ушибы обоих легких, травмы грудной клетки и позвоночника, несколько переломов.

Напомним, Пунтус 11 января выпала из окна жилого дома в центре Москвы.

По словам соседа Бакова, из чьей квартиры выпала девушка, в тот вечер туда пришла компания их шести человек, четверо из которых позже ушли, но затем вернулись.