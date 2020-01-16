Свердловская полиция ищет вкладчиков, пострадавших от кредитных кооперативов. Среди них - КПК "Первый Уральский"

На Среднем Урале полицейские устанавливают вкладчиков, пострадавших от кредитных кооперативов. Сейчас сыщики расследуют уголовное дело по статье УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере".

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Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых, с декабря 2016 по апрель 2019 года представители кредитных потребительских кооперативов осуществляли незаконную деятельность по привлечению денежных средств под предлогом сохранения и приумножения личных сбережений пайщиков. Как установили полицейские, после внесения вкладчиками взносов и заключения с ними договоров сотрудники финансовых организаций не выполнили принятые на себя обязательства.

"Жертвами предполагаемых аферистов стали несколько тысяч человек, проживающих как на территории Свердловской области, так и других муниципальных образований нашей страны. Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела органы внутренних дел просят всех, кто мог пострадать от таких противоправных действий потребительских кооперативов, но при этом соответствующего заявления еще не подал, обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области по телефону: 8 (343) 354-59-06", - отметил полковник Горелых.

По данным полиции, среди кооперативов есть и печально известный КПК "Первый Уральский", о котором Накануне.RU недавно рассказывало. Сейчас обманутые пайщики пытаются всеми силами вернуть деньги и уже обратились к свердловскому омбудсмену Татьяне Мерзляковой.