Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны

Парламентское большинство – фракция "Единая Россия" – единогласно решила поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра российского правительства. Голосование прошло после встречи фракции с Мишустиным в Госдуме сегодня утром, передает корреспондент Накануне.RU. Теперь главе Федеральной налоговой службы, чью кандидатуру на пост главы кабмина накануне предложил Владимир Путин, предстоит встретиться стремя другими парламентскими фракциями – КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией".

Во время встречи с единороссами Мишустин признался, что не спал накануне всю ночь.

"Фракция поддержала предложение Президента. А депутат Никонов задал кандидату в премьеры самый трафиковый вопрос, каким будет правительство. Ответ был, но короткий", - рассказывает о встрече с Мишустиным депутат Антон Горелкин. Глава ФНС заметил, что изменения в составе правительства будут.

Также он прокомментировал дальнейшую судьбу теперь уже бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Мишустин сказал, что нынешний глава "Единой России" продолжит работать в партии. Напомним, Медведеву был предложен пост заместителя главы Совбеза РФ.