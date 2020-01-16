Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/doors/install-locks/garage/ от 2525 руб.
Услуги сервиса: http://remont.youdo.com/facing/stuccoing/textured/, лучшие цены здесь.
YouDo: http://remont.youdo.com/electrician/panel/, рекомендуем!



Политика В России Москва
Встреча фракции &quot;Единая Россия&quot; с Михаилом Мишустиным 16.01.20. (2020) | Фото: t.me/webstrangler/Антон Горелкин

Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны

Парламентское большинство – фракция "Единая Россия" – единогласно решила поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра российского правительства. Голосование прошло после встречи фракции с Мишустиным в Госдуме сегодня утром, передает корреспондент Накануне.RU. Теперь главе Федеральной налоговой службы, чью кандидатуру на пост главы кабмина накануне предложил Владимир Путин, предстоит встретиться стремя другими парламентскими фракциями – КПРФ, ЛДПР и "Справедливой Россией".

Во время встречи с единороссами Мишустин признался, что не спал накануне всю ночь.

володин вячеслав(2010)|Фото: Фото: Накануне.RU

"Фракция поддержала предложение Президента. А депутат Никонов задал кандидату в премьеры самый трафиковый вопрос, каким будет правительство. Ответ был, но короткий", - рассказывает о встрече с Мишустиным депутат Антон Горелкин. Глава ФНС заметил, что изменения в составе правительства будут.

Также он прокомментировал дальнейшую судьбу теперь уже бывшего премьер-министра России Дмитрия Медведева. Мишустин сказал, что нынешний глава "Единой России" продолжит работать в партии. Напомним, Медведеву был предложен пост заместителя главы Совбеза РФ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Фракция "Единая Россия" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра страны

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: единая россия, михаил мишустин, встреча с фракциями, госдума, премьер-министр



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 16.01.2020 08:59 Мск Мишустин прибыл в Госдуму и не уедет без одобрения депутатов

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров