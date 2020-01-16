В Чечне объяснили причины временной нетрудоспособности Кадырова

В Чечне объяснили причины временной нетрудоспособности главы республики Рамзана Кадырова.

Напомним, глава ЧР с 13 января назначил временно исполняющим обязанности главы региона председателя правительства Муслима Хучиева на период своей временной нетрудоспособности.

По словам пресс-секретаря чеченского лидера Альви Каримова, Кадыров проходит курс лечения, требующий медицинских процедур.

Он добавил, что это обычная практика, которая используется во всех субъектах, передает РИА Новости.

Во время отпусков Кадырова полномочия неоднократно передавались Хучиеву и его предшественникам, напомнил Каримов.

Как сообщалось ранее, в Чечне говорят о масштабной "зачистке" правящей в республике элиты. Среди задержанных якобы числятся глава регионального МЧС Руслан Яхъев, экс-министр лесного хозяйства Дикмагомед Мулаев, бывший вице-премьер по социальному блоку Халид Вайханов и прочие высокопоставленные чиновники.

Помощник главы Чечни по СМИ Ахмед Дудаев призвал не искать "загадочный подтекст" в сообщениях о кадровых изменениях, которые производит руководство республики.

По его словам, "Чечня — это обычный регион, где так же, как в любом другом регионе", чиновники снимаются и назначаются.