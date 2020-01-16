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Политика В России За рубежом
форум Дорога 2019, Дмитрий Медведев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Правительство ушло из-за медлительности экономики". Как в Китае отнеслись к отставке Медведева

В Китае сочли, что отставка правительства Дмитрия Медведева и пакет поправок в Конституцию, несмотря на неожиданность, не станут "землетрясением" в российской политической системе.
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"Отставка правительства не поколеблет политической стабильности и статуса Путина", – приводит неофициальное издание КПК Global Times мнение научного сотрудника Института исследований России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук У Энъюаня.

Другой научный сотрудник этого же института Ян Цзинь отмечает в качестве причины для отставки правительства медлительность российской экономики в последние годы. Однако уход кабинета Медведева китайские эксперты считают не свидетельством политического кризиса, а спланированным шагом российского руководства.

Тем более, экс-премьер уходит на должность замглавы Совбеза - консультативного органа при российском президенте, который разрабатывает решения по вопросам национальной безопасности под руководством самого Путина.

Научный сотрудник Евро-азиатского института исследований социального развития Ван Сянью даже посчитал Совбез своеобразным российским "политбюро".

Интересно, что в России многие, напротив, видят сходство новой планируемой конструкции российской власти с китайской моделью. Так, депутат Саратовской губернской думы Михаил Матвеев вскоре после оглашения послания предположил, что Владимир Путин "может уйти на пост главы Госсовета по китайскому варианту".

Госсовет в КНР, если сравнивать с российскими аналогиями, пока соответствует не Госсовету РФ, а правительству. Вместе с тем, неясно, как именно будет выглядеть Госсовет в поправках к Конституции. Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что это будет уже орган в системе исполнительной власти.

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"Правительство ушло из-за медлительности экономики". Как в Китае отнеслись к отставке Медведева

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Теги: Китай, Медведев, правительство, Госсовет



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