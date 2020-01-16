28 Июля 2020
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Политика
Максим Решетников, губернатор Пермского края (2019) | Фото: permkrai.ru

Решетников встретится с муниципальными депутатами и главами на расширенном заседании Совета

На следующей неделе в Пермском крае состоится расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований с участием главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие запланировано на 20 января. Ожидается, что Максим Решетников посвятит свое выступление вопросам эффективности местного самоуправления, преобразованиям территорий и реализации национальных проектов, а также озвучит планы региональных властей на 2020 г.

После выступления, депутаты и главы смогут задать вопросы.

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Решетников встретится с муниципальными депутатами и главами на расширенном заседании Совета

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Теги: Максим Решетников, Совет, депутаты



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