Решетников встретится с муниципальными депутатами и главами на расширенном заседании Совета

На следующей неделе в Пермском крае состоится расширенное заседание Совета представительных органов муниципальных образований с участием главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.

Мероприятие запланировано на 20 января. Ожидается, что Максим Решетников посвятит свое выступление вопросам эффективности местного самоуправления, преобразованиям территорий и реализации национальных проектов, а также озвучит планы региональных властей на 2020 г.

После выступления, депутаты и главы смогут задать вопросы.