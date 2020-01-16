28 Июля 2020
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Общество Свердловская область Уральский ФО
яма, могила (2020) | Фото: Кирилл Говорухин

В Екатеринбурге возле могилы посреди дороги могут появиться новые захоронения

На Широкореченском кладбище Екатеринбурга, где вчера похоронили человека прямо посреди дороги, ведущей на находящуюся рядом базу, сегодня рабочие убирают остатки забора. Об этом Накануне.RU сообщил собственник данного земельного участка Кирилл Говорухин.

"Видимо, будут спешно хоронить кого-то невостребованного. Пока новых ям не появилось, но еще утро. Работники МУПа срезают забор вдоль дороги, который мы устанавливали. Суд состоится 11 февраля, поэтому до этого времени они стараются "заселить" этот участок дороги, чтобы не дать вынести решение. Предоставят фотографии и видео и скажут, что это не дорога, а кладбище", - отметил он.

Ситуацию Накануне.RU прокомментировал руководитель МКУ "Служба городских кладбищ" Константин Калашников. По его данным, есть землеустроительные документы, согласно которым единственным въездом на территорию кладбища является въезд с улицы Репина.

"С улицы Соболева въезда на территорию кладбища нет. Что касается упоминаемой базы, она расположена на смежном с кладбищем участке. Для того, чтобы организовать подъезд к ней, собственник бизнеса осуществил самозахват земельного участка кладбища: снес забор, построил дорогу, которой и пользовался несколько лет. Недавний пожар на базе заставил руководство кладбища обратить внимание на это и попытаться навести порядок", - заявил Калашников.

яма, могила(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

яма, могила, крест(2020)|Фото: Кирилл Говорухин

Он добавил, что в данный момент постройки базы частично находятся на землях кладбища, а два предыдущих судебных решения были в пользу муниципального учреждения.

Напомним, еще в 2018 году поворот на кладбище с улицы Соболева перекрывали строительными плитами, после чего установили полноценный бетонный забор. Собственник данного земельного участка Кирилл Говорухин рассказывал, что к расположенным объектам стало невозможно проехать и проблематично пройти. По его словам, таким образом его вынуждают сворачивать бизнес.

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В Екатеринбурге возле могилы посреди дороги могут появиться новые захоронения

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Теги: могила, дорога, кладбище, Екатеринбург



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