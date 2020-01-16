В Челябинске автомобиль упал с моста в реку. Травмы получили водитель и две школьницы

В Челябинске автомобиль, в котором ехали 22-летний парень и две школьницы, упал с моста в реку.

Инцидент произошел сегодня ночью на мосту над рекой Миасс на улице Северный луч.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Челябинской области, 22-летний водитель за рулем Деу Нексия, по предварительной информации, не справился с управлением и совершил наезд на бетонное ограждение и электроопору. В результате машина опрокинулась в реку.

Водитель и два пассажиры – девушки 15 и 16 лет получили травмы и госпитализированы в городскую больницу.