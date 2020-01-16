28 Июля 2020
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Общество Дальневосточный ФО В России
уран, радиация (2019) | Фото:Накануне.RU

В 40 км от Владивостока в этом году появится хранилище ядерных отходов

В 40 км от Владивостока будет построена площадка для временного хранения твердых радиоактивных отходов.

Информация о строительстве ядерного объекта размещена на сайте госзакупок. Сообщается, что дальневосточный завод "Звезда", специализирующийся на ремонте и утилизации атомных подводных лодок, заинтересован в обновлении своего "ядерного комплекса".

Согласно информации, заказчик для выполнения "реконструкции и технического перевооружения предприятия для обеспечения ремонта АПЛ третьего поколения" определил начальную максимальную цену контракта в размере 160,2 млн рублей. Работы должны быть завершены в 2020 году.

С 2017 года в Приморье в районе города Фокино ведется строительство регионального центра кондиционирования и длительного хранения радиоактивных отходов. Объект строится в бухте Сысоева, где хранятся контейнированные твердые радиоактивные отходы, накопленные в ходе эксплуатации судов советского Военно-морского флота.

Год назад в СМИ появилась информация о возможном завозе ядерных отходов из Японии для хранения на территории Приморского края, передает Regnum.

После этого депутаты Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев и Алексей Корниенко выступили с поручением комитету по международным делам запросить в правительстве РФ информацию о конкретных целях и необходимости строительства.

Парламентарии заявили, что жители Приморья выступают против строительства центра, указывая на его близость к населенным пунктам и сейсмоопасность. В сети была опубликована петиция к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с требованием не допустить создания ядерного могильника на территории края.

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В 40 км от Владивостока в этом году появится хранилище ядерных отходов

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Теги: владивосток, ядерные отходы, хранилище



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