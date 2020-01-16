Мишустин прибыл в Госдуму и не уедет без одобрения депутатов

Глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин, которого президент России накануне выдвинул кандидатом на должность премьер-министра страны, прибыл в Госдуму рано утром в четверг, 16 января. Советник спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова сообщила в Telegram, что руководитель ФНС первым делом встретился с ее шефом Вячеславом Володиным. Переговоры с представителями фракций и спикером Мишустин проводил и накануне.

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Сегодня кандидату в премьеры тоже предстоит общение с фракциями – по этому поводу в ГД даже отменили утренние заседания комитетов (например, депутат Антон Горелкин сообщил об отмене заседания комитета по информационной политике). Вероятно, Мишустин пробудет в думе до пленарного заседания, на котором сегодня вместо части ранее запланированных рассмотрений законопроектов будут согласовывать кандидатуру премьер-министра.

"В зале аншлаг, занесли приставные стулья. Через несколько минут начнется встреча самой большой и влиятельной фракции в Государственной Думе с Михаилом Мишустиным", - пишет в Telegram депутат Горелкин.

В 14 часов (мск) депутаты займутся рассмотрением кандидатуры Мишустина. В переверстанной повестке заседания вопрос называется: "О даче согласия Президенту Российской Федерации на назначение Председателя Правительства Российской Федерации". Сначала Мишустина представит парламентариям полпред президента в ГД Гарри Минх, затем выступит сам кандидат, ему зададут вопросы фракции, а их лидеры выступят со своими комментариями и, вероятно, напутствиями.

Фото: Анастасия Кашеварова

Процедура одобрения нижней палатой парламента назначения на пост главы кабмина пока не будет отличаться от предыдущих. Но вскоре все изменится: накануне во время послания федеральному собранию Владимир Путин предложил изменить Конституцию в той части, что касается полномочий ГД при назначении правительства. Теперь президент должен будет получить одобрение депутатов, а не согласие, и не только по персоне премьер-министра, но и по каждому министру отдельно.