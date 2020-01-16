В Кургане пьяный водитель без прав протаранил несколько автомобилей

В Кургане водитель на "Мицубиши", спускаясь с моста в поселке Энергетиков со стороны улицы Коли Мяготина, врезался в три автомобиля.

Авария произошла 15 января в 17.30, сообщили Накануне.RU в ГИБДД Кургана.

В результате столкновения были перекрыты несколько полос, в районе образовались огромные пробки.

Водитель "Мицубиши" врезался в "Ниссан", "ВАЗ" и пассажирский автобус "ПАЗ", который в момент ДТП находился не на линии.

Пострадавших в аварии нет. Прибывшие на место полицейские установили, что водитель "Мицубиши" 1986 года рождения не имел водительских прав, также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.