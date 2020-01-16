Конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми не состоялся

Торги на разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка были признаны несостоявшимися: никто не изъявил желания принять участия, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник, к проекту якобы проявила интерес крупная российская проектная компания, но она не заявилась, поскольку ей потребовалось дополнительное время для оценки возможных рисков, поскольку проект сложный. В скором времени конкурс будет объявлен повторно.

Напомним, стоимость контракта составила 199,1 млн руб. Помимо крытого аквапарка на участке по ул. Калинина, 84а будут возводить фитнес-центр и гостиницу.

Ранее сообщалось,что аквапарк является тяжелоокупаемым объектом. Потому инвесторы отмечали, что этот проект должен быть размещен либо в комплексе с зоопарком, формируя собой, по сути, новый развлекательный кластер, либо в комплексе с крупным торгово-развлекательным комплексом.