28 Июля 2020
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Политика Приволжский ФО Пермский край
аквапарк, ЛетоЛето, горки (2018) | Фото: Правительство Тюменской области

Конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми не состоялся

Торги на разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка были признаны несостоявшимися: никто не изъявил желания принять участия, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает "Ъ-Прикамье" со ссылкой на свой источник, к проекту якобы проявила интерес крупная российская проектная компания, но она не заявилась, поскольку ей потребовалось дополнительное время для оценки возможных рисков, поскольку проект сложный. В скором времени конкурс будет объявлен повторно.

Напомним, стоимость контракта составила 199,1 млн руб. Помимо крытого аквапарка на участке по ул. Калинина, 84а будут возводить фитнес-центр и гостиницу.

Ранее сообщалось,что аквапарк является тяжелоокупаемым объектом. Потому инвесторы отмечали, что этот проект должен быть размещен либо в комплексе с зоопарком, формируя собой, по сути, новый развлекательный кластер, либо в комплексе с крупным торгово-развлекательным комплексом.

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Конкурс на разработку проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми не состоялся

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Теги: аквапарк, строительство, аукцион



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