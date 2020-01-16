28 Июля 2020
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Общество В России
Вытрезвитель (2020) | Фото: facebook.com/Иван Блинов

Четверть россиян в новогодние каникулы отказалась от алкоголя, 13% мучились похмельем

Более четверти россиян (27%) отказались от употребления алкоголя в новогодние праздники, таковы результаты опроса портала "Здоровье Mail.RU", на которое ссылается ТАСС.

Выяснилось, что треть наших соотечественников во время праздников старались соблюдать меры предосторожности. Так, более половины населения отказались от покупки петард, порядка 40% не переедали, не готовили быстро портящиеся блюда и следили за свежестью продуктов. "Нашлись и те, кто отказался от алкоголя - таких оказалось 27%, пили абсорбенты 13%. Проводили много времени на воздухе 25%", - следует из опроса, который проводился с 9 по 13 января среди 5 тыс. 870 респондентов.

Опрос показал, что для почти каждого четвертого респондента (28%) каникулы прошли не без происшествий. "13% страдали от похмелья, 12% лечили ОРВИ, 10% отравились, 2% получили травмы, 2% переохладились", - говорится в сообщении.

Основными причинами отравления треть пострадавших назвала алкоголь, 14% - жирную пищу и 12% - салаты. Порядка 40% жителей России признались, что так и не установили причину отравления. "Интересно, что несмотря на травмы и болезненные состояния к врачам за каникулы обратились только 3%, а 6%, хоть и имели жалобы, решили не ездить в медучреждения", - говорится в результатах исследования.

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Четверть россиян в новогодние каникулы отказалась от алкоголя, 13% мучились похмельем

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Теги: россияне, новогодние каникулы, отказ от алкоголя, похмелье, трезвый образ жизни, зож



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