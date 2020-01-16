Для главного долгостроя "Сотрудничества" регионов "тюменской матрешки" купят холодильники и вешалки

Для возводимой второй десяток лет больницы в Нижневартовске купят холодильники и вешалки. Соответствующие аукционы появились на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Два аукциона, размещенные Управлением государственных закупок Тюменской области, размещены на портале в декабре. Первый касается поставки 239 стеллажей и вешалок для комплектации второй очереди клиники. Его начальная цена – 3 млн руб. Во втором речь идет о покупке 55 холодильников для второй же очереди больницы. Его начальная цена – 2,5 млн руб. По контрактам идет работа комиссий.

Напомним, больница в Нижневартовске строится уже больше 10 лет. Строительство ведется за счет средств межрегиональной программы "Сотрудничество", которую финансируют Югра, Тюменская область и Ямал. Стоимость объекта не раз пересматривалась в сторону увеличения. Горноправдинскую стройку заморозили в "Сотрудничестве" в 2018 году, а фактически стройка встала в 2015. Ввести комплекс в эксплуатацию власти планируют в 2021 году.