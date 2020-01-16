Текслер назначил нового члена челябинского облизбиркома
Губернатор Алексей Текслер назначил Вячеслава Волчкова членом избирательной комиссии Челябинской области с правом решающего голоса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте главы региона, передает корреспондент Накануне.RU.
Ранее Волчков работал в ТИКе Центрального района Челябинска.
Напомним, в декабре губернатор Алексей Текслер досрочно прекратил полномочия члена избирательной комиссии Челябинской области Натальи Климович. Она входила в состав облизбиркома по квоте губернатора.
Сегодня на заседании избирательной комиссии Челябинской области будет избран секретарь облизбиркома.