Путин встретится с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию

Президент России Владимир Путин проведет встречу с рабочей группой по внесению поправок в Конституцию РФ 16 января.

Рабочая группа образована 15 января в соответствии с распоряжением президента, сообщает пресс-служба Кремля.

В нее вошли общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены - всего более 70 человек.

Среди них - врачи Лео Бокерия, Леонид Рошаль, писатель Захар Прилепин, гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, депутаты Госдумы Ольга Баталина, Андрей Макаров, Павел Крашенинников, Галина Хованская, сенатор Светлана Горячева и другие.

Установочное заседание группы состоится 16 января, рабочее заседание - 17 января, передает Regnum.

Напомним, президент в ходе послания Федеральному собранию заявил о необходимости провести голосование по предложенному им пакету изменений в Конституцию РФ. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

После послания Владимир Путин встретился и побеседовал с глазу на глаз с премьер-министром Дмитрием Медведевым, после чего глава Правительства заявил о сложении полномочий всего кабинета министров. Президент предложил на пост премьер-министра кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.