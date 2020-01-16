В Чите сержант ВС России зарезал двух человек

В Чите сержант Вооруженных сил России зарезал ножом двух человек.

Инцидент произошел в среду вечером - мужчина 1987 года рождения во время распития спиртного напал с ножом на своих собутыльников 1977 и 1979 годов рождения, которые погибли на месте от полученных травм.

Как пишет ТАСС, мужчина является военнослужащим, а убитые - гражданскими лицами.

Возбуждено уголовное дело, которое будет передано из СУ СК России по Забайкальскому краю в военное следственное управление СК РФ.