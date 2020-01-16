28 Июля 2020
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Происшествия Дальневосточный ФО
нож, с ножом (2017) | Фото:Накануне.RU

В Чите сержант ВС России зарезал двух человек

В Чите сержант Вооруженных сил России зарезал ножом двух человек.

Инцидент произошел в среду вечером - мужчина 1987 года рождения во время распития спиртного напал с ножом на своих собутыльников 1977 и 1979 годов рождения, которые погибли на месте от полученных травм.

Как пишет ТАСС, мужчина является военнослужащим, а убитые - гражданскими лицами.

Возбуждено уголовное дело, которое будет передано из СУ СК России по Забайкальскому краю в военное следственное управление СК РФ.

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В Чите сержант ВС России зарезал двух человек

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Теги: Чита, военнослужащий, убийство, нож, СК



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