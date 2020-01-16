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Владислав Пинаев, Александр Высокинский (2019) | Фото: Накануне.RU

Заявку на звание "Город трудовой доблести" вслед за Екатеринбургом подает Нижний Тагил

Совет ветеранов Нижнего Тагила направил главе города Владиславу Пинаеву и депутатам гордумы письма с предложением выдвинуть муниципалитет на соискание звания "Город трудовой доблести". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Председатель городского Совета ветеранов Владимир Свистунов заявил, что подобная инициатива выдвигалась его активистами еще пять лет назад.

"Сегодня перспектива присвоения Нижнему Тагилу звания "Город трудовой доблести" обрела ясные границы, так как рассматривается на государственном уровне, наши ветераны очень хотят, чтобы вклад города в оборону и Победу в Великой Отечественной войне был отмечен", - рассказал Свистунов.

Глава города Владислав Пинаев полностью поддержал начинание активистов ветеранского движения.

ветеран, Великая Отечественная война, медали, георгиевская лента(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщало Накануне.RU, в декабре прошлого года Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект, который предлагает установить в стране почетное звание "Город трудовой доблести". Оно присваивается городу, жители которого внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В муниципалитете, удостоенном такого звания, установят стелу с изображением герба города и текстом соответствующего указа президента. Также будут проводиться публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая, 9 мая и непосредственно в День города. Заявку на звание "Город трудовой доблести" уже собрался подавать Екатеринбург.

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Заявку на звание "Город трудовой доблести" вслед за Екатеринбургом подает Нижний Тагил

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Теги: Город трудовой доблести, звание, заявка, Нижний Тагил



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