28 Июля 2020
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Общество Тюменская область
Валерий Фальков, ТюмГУ (2015) | Фото: vk.com

Ректор ТюмГУ вошел в состав рабочей группы, которая изменит Конституцию

Ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков вошел в состав рабочей группы, которая разработает поправки в Конституцию, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, во время оглашения послания Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил провести референдум по инициированному им пакету изменений в Конституцию РФ, и на основании результатов голосования граждан принимать решение по поправкам в основной документ станы. Сам пакет поправок в форме конституционных законов может принять парламент, заявил Путин во время послания федеральному собранию. Поправки касаются изменений в структуре всех ветвей власти, перераспределения полномочий между ними, а также ужесточения требований к самым высокопоставленным чиновникам.

Указ о создании группы опубликован пресс-службой Кремля. В числе тех, кто, помимо Фалькова, займется разработкой поправок, - генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, президент "Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева" Лео Бокерия, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова и другие.

изменения в Конституции, озвученные на послании Федеральному собранию-2020(2020)|Фото: Накануне.RU

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Ректор ТюмГУ вошел в состав рабочей группы, которая изменит Конституцию

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Теги: Тюменский государственный университет, Валерий Фальков, Конституция, Владимир Путин, послание Федеральному собранию



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