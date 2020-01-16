28 Июля 2020
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Происшествия За рубежом
Ливан Бейрут восстание беспорядки акция протеста (2011) | Фото: kolobok1973.livejournal.com

Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте после беспорядков

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.

15 января посольство РФ в столице Ливана оказалось в эпицентре столкновений полиции и протестующих, требовавших освободить своих сторонников.

Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применили гранаты со слезоточивым газом, две из них попали на территорию российского посольства. Никто из дипломатов не пострадал. Сообщается, что охрана дипмиссии усилена.

По данным РИА Новости, ситуация в районе посольства стабилизировалась. Остававшихся на месте протестов демонстрантов разогнали с применением слезоточивого газа.

Ранения получили 35 человек, пишет Regnum со ссылкой на ливанское отделение "Красного креста".

Массовые протесты начались в Ливане еще в октябре прошлого года и привели к отставке главы коалиционного правительства Саада Харири. Назначение нового премьера не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

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Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте после беспорядков

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Теги: бейрут, посольство рф, ливан, протесты



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