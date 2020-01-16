Армия взяла под контроль район у российского посольства в Бейруте после беспорядков

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.

15 января посольство РФ в столице Ливана оказалось в эпицентре столкновений полиции и протестующих, требовавших освободить своих сторонников.

Демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами, те в ответ применили гранаты со слезоточивым газом, две из них попали на территорию российского посольства. Никто из дипломатов не пострадал. Сообщается, что охрана дипмиссии усилена.

حريق مخيم للنازحين في بلدة تل عباس : استجابت فرق الصليب الأحمر اللبناني وعملت على نقل ٣ إصابات إلى مستشفيات المنطقة، كما تم اخلاء ٦٥ شخص ونقلهم إلى خيم آمنة. pic.twitter.com/7xWO2NpROP — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) January 15, 2020

По данным РИА Новости, ситуация в районе посольства стабилизировалась. Остававшихся на месте протестов демонстрантов разогнали с применением слезоточивого газа.

Ранения получили 35 человек, пишет Regnum со ссылкой на ливанское отделение "Красного креста".

Массовые протесты начались в Ливане еще в октябре прошлого года и привели к отставке главы коалиционного правительства Саада Харири. Назначение нового премьера не успокоило протестное движение, лидеры которого добиваются роспуска парламента и проведения досрочных выборов.