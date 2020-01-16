На предприятии УГМК в Оренбуржье погиб человек – в руднике обрушилась порода

Один человек погиб при обрушении породы на Гайском горно-обогатительном комбинате (Оренбургская область).

"В результате обрушения породы на горизонте 1045 метров в вентиляционном канале ПАО "Гайский ГОК" погиб один человек, тело обнаружено", - цитирует РИА Новости представителя спасательной службы.

По его словам, рудник продолжает работать в штатном режиме, обстоятельства ЧП выясняются.

Гайский ГОК является дочерним предприятием "Уральской горно-металлургической компании".