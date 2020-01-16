В Прикамье из огня спасли маленького мальчика, его сестра сгорела заживо

В Березовском районе во время пожара в жилом доме погиб ребенок, ее брата удалось спасти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Читайте также: После гибели людей в пожаре в Зауралье следователи возбудили уголовное дело

Вечером 14 января огонь вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Советской села Березовка. В ней в момент трагедии находились пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат.

Их 30-летний сосед, живущий в соседнем доме, проник в квартиру через окно и сумел вытащить мальчика. Девочка погибла. Ее брат и мужчина госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".