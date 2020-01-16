28 Июля 2020
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Происшествия Пермский край
пожар пепелище (2008) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье из огня спасли маленького мальчика, его сестра сгорела заживо

В Березовском районе во время пожара в жилом доме погиб ребенок, ее брата удалось спасти, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Вечером 14 января огонь вспыхнул в одной из квартир двухэтажного дома по улице Советской села Березовка. В ней в момент трагедии находились пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат.

Их 30-летний сосед, живущий в соседнем доме, проник в квартиру через окно и сумел вытащить мальчика. Девочка погибла. Ее брат и мужчина госпитализированы с ожогами различной степени тяжести. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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В Прикамье из огня спасли маленького мальчика, его сестра сгорела заживо

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Теги: Березовка, пожар, ребенок, смерть, причинение смерти по неосторожности



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