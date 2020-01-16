28 Июля 2020
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Происшествия Сибирский ФО В России
ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

В Новокузнецке мужчина открыл огонь в мировом суде. Погиб пристав, еще один человек ранен

ЧП произошло в здании мирового суда в Новокузнейке (Кемеровская область). По данным ТАСС, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Погиб пристав, еще одна девушка получила тяжелое ранение.

По предварительным данным, мужчина зашел в помещение и начал стрелять из ружья. Стрелявший задержан.

Telegram-канал "112" сообщает, что раненая девушка пришла в суд в качестве свидетеля и, как и пристав, не была знакома с нападавшим. Этот же канал утверждает, что стрелявший мужчина проходил потерпевшим по одному из дел, которые рассматривал суд, и категорически не соглашался с судебным решением.

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В Новокузнецке мужчина открыл огонь в мировом суде. Погиб пристав, еще один человек ранен

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Теги: новокузнец, стрельба, мировой суд, погибшие, пострадавшие



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