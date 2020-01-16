Эксперты сравнивают Мишустина с Фрадковым на посту премьера

15 января президент Владимир Путин назвал преемника премьер-министра Дмитрий Медведева: им станет руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Все опрошенные "Ведомостями" чиновники назвали выбор неожиданным, но удачным. Налоги – единственная сфера, где был прорыв в госуправлении: российская служба – одна из лучших в мире по собираемости налогов и развитию технологий, говорит чиновник финансового блока. В правительстве у Мишустина репутация хорошего менеджера. При верстке бюджета Минфин из года в год закладывает серьезный рост собираемости налогов. В острую фазу последнего кризиса ФНС очень выручила, сказал высокопоставленный чиновник.

Теперь Мишустину предстоит реализовать экономическую программу Путина – нацпроекты стоимостью 26 трлн руб. до 2024 г. Их медленное выполнение и слабый рост экономики были одним из основных поводов для критики правительства Медведева.

Чиновники сравнивают выбор Путина с назначением на пост премьера Михаила Фрадкова в 2004 г. – в первую очередь бюрократа, а не политика.

Мишустин равноудален от политических и бизнес-группировок, хорошо понимает ситуацию в разных отраслях, тесно работал с силовиками, умеет решать конкретные задачи, а также налаживать отношения, характеризует его чиновник администрации президента, у него есть авторитет на международных площадках, в том числе ОЭСР.

Хвалит его и бизнес: налоги собираются более жестко, но больше стало и определенности. ФНС стала работать более профессионально, а по внедрению IT-технологий служба опережает, пожалуй, все госорганы.

Главная заслуга Мишустина – превращение ведомства в сервисную службу. Если такие сервисные подходы будут распространены на другие службы, это станет огромным прогрессом, пишет газета "Ведомости".

Тем временем, с назначением главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя Правительства РФ нет оснований полагать, что будут достигаться экономические результаты. Об этом в беседе с Накануне.RU заявил политолог Сергей Черняховский.

"Назначение Мишустина после отставки правительства и Медведева не вселяет больших надежд. Если что-то Медведев не мог делать, то, на мой взгляд, назначение Мишустина тем более не дает оснований полагать, что он это сделает. Еще при назначении Правительства в прошлом году шла речь о том, что, возможно, оно ставится ненадолго, такой разговор был. Сейчас, честно говоря, для меня это стало неожиданностью", - отметил эксперт.

Считается, что Мишустин очень хорошо наладил систему сбора и администрирования налогов, но, как отмечает Сергей Черняховский, это не созидательная функция.

"Во-первых, она по своей сути не созидательная, это функция регулирования, а у нас очень много руководителей, которые любят регулировать, но не любят организовывать и создавать. Во-вторых, Мишустин, как мне представляется, с его определенными организационными навыками представляет абсолютно порочную финансовую государственную логику, которая исходит из того, что главный источник государственного бюджета - это налоги. Это в принципе неправильно", - говорит политолог.

"Вот эта логика - побольше собрать налогов, она предполагает такую правительственную парадигму - сами делать ничего не будем, пусть кто-то делает, а мы с них будем осуществлять поборы. Сначала налоги собрать с богатых, потом с бедных, налог на новые лапти - все это логика допетровской Руси", - заключил он.