Новостройки подорожают на 10 процентов в 2020 году

В 2020 году в России квартиры в новостройках подорожают на 10%, на вторичном жилье - на 6%.

Как сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, больше всего рост цен будет заметен осенью и весной, а летом же ожидается стагнация. В новостройках, где квартиры раскупают наиболее активно, цены на жилье могут подняться на 15%.

По словам экспертов, рост цен связан, прежде всего, с переходом рынка недвижимости на эскроу-счета, а также с инфляцией, снижение темпов строительства и снижением ставок по ипотеке, сообщают "Известия".

Напомним, в конце 2019 года девелоперы и риэлторские компании заявляли об ощутимом росте цен как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости. По всем крупным городам УрФО аналитики отмечали рост до 11%. Фактически многие застройщики уже поднимают цены на этапе котлована.

По мнению участников рынка, таким образом проявляется реакция отрасли на отказ от долевого строительства в привычном виде и переход на эскроу-счета. В перспективе это приведет к нивелированию разницы в цене квартир на этапе строительства и финальной стадии. Эксперты не исключают, что нововведения скажутся и на объеме продаж девелоперов.