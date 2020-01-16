Новостройки подорожают на 10 процентов в 2020 году

28 Июля 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Митинги в Хабаровске бьют рекорды

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
Бытовые услуги: http://remont.youdo.com/st794807/, лучшие цены.
Услуги проверенных исполнителей: http://remont.youdo.com/repair/flat/other/remont-kvartiri-s-chernovoy-otdelkoy/, подробнее >>
Юду: http://perevozki.youdo.com/voronezh/pereezdy/: подробное описание здесь.



Экономика В России
строительство, микрорайон, Тюмень (2019) | Фото: Накануне.RU

Новостройки подорожают на 10 процентов в 2020 году

В 2020 году в России квартиры в новостройках подорожают на 10%, на вторичном жилье - на 6%.

Как сообщил глава аналитического центра ЦИАН Алексей Попов, больше всего рост цен будет заметен осенью и весной, а летом же ожидается стагнация. В новостройках, где квартиры раскупают наиболее активно, цены на жилье могут подняться на 15%.

По словам экспертов, рост цен связан, прежде всего, с переходом рынка недвижимости на эскроу-счета, а также с инфляцией, снижение темпов строительства и снижением ставок по ипотеке, сообщают "Известия".

Напомним, в конце 2019 года девелоперы и риэлторские компании заявляли об ощутимом росте цен как на вторичном, так и на первичном рынке недвижимости. По всем крупным городам УрФО аналитики отмечали рост до 11%. Фактически многие застройщики уже поднимают цены на этапе котлована.

По мнению участников рынка, таким образом проявляется реакция отрасли на отказ от долевого строительства в привычном виде и переход на эскроу-счета. В перспективе это приведет к нивелированию разницы в цене квартир на этапе строительства и финальной стадии. Эксперты не исключают, что нововведения скажутся и на объеме продаж девелоперов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Новостройки подорожают на 10 процентов в 2020 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: новостройки, жилье, квартиры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети


Новости партнеров