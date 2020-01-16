В Екатеринбурге автобус наехал на подростка
В Екатеринбурге водитель автобуса наехал на несовершеннолетнего.
Как сообщали Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу, ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель автобуса "Нефаз" при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода.
В результате 17-летний подросток был госпитализирован. Он возвращался с занятий домой.
Причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.