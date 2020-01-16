28 Июля 2020
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге автобус наехал на подростка

В Екатеринбурге водитель автобуса наехал на несовершеннолетнего.

Как сообщали Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу, ДТП произошло на проспекте Ленина. Водитель автобуса "Нефаз" при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора допустил наезд на пешехода.

В результате 17-летний подросток был госпитализирован. Он возвращался с занятий домой.

Причины дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования.

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В Екатеринбурге автобус наехал на подростка

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Теги: автобус, ДТП, авария



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